Дощі з грозами у західних областях та спека до +34: прогноз погоди на завтра

В суботу, 22 червня, погода в Україні буде спекотною. Проте в західних областях очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

Температура повітря по області становитиме вночі +13 +18 градусів, а вдень +25 +30. При цьому у Києві вночі буде +15 +17 градусів, а вдень +27 +29.

Завтра в Києві та Київській області прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +13 +18 градусів, а вдень +25 +30. При цьому на Закарпатті та Прикарпатті місцями очікується +32 +34 градусів.

Вітер переважно південний, у східній, північно-східній частині та в Приазов'ї північно-західний, 5-10 м/с.

Проте в західних областях у другу половину дня очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди значні дощі, град та шквали 17-22 м/с.

За прогнозом синоптиків, завтра буде мінлива хмарність та без опадів.

Погода влітку в Україні

Згідно з попередніми прогнозами синоптиків, липень та перша половина серпня в Україні очікуються спекотними, особливо на півдні та сході країни. Температура повітря в цих регіонах може значно перевищувати норму, а опадів буде значно менше, ніж зазвичай.

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