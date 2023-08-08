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Дощі з грозами триватимуть. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 8 серпня, дощі з грозами в Україні продовжуватимуться. Щоправда на сході та південному сході ще очікується спека до +34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Дощі з грозами у вівторок, пройдуть на заході, півночі та подекуди у центральних областях", - розповіла вона.

Водночас на сході буде сухо, на півдні така ж ситуація, за винятком Одеської області.

"Лише в Одеській області буде дощ з грозою", - констатувала синоптик.

Що стосується температури повітря, то сьогодні очікується на заході +18....+22, на сході та південному сході +29...+34, на решті території України +23....+29 градусів.

Погода в Києві

У столиці дощ та гроза більш ймовірні в другій половині дня вівторка.

Температура повітря становитиме "комфортні" +23...+25 градусів.

Негода в Україні

У неділю, 6 серпня, низку регіонів України накрила негода, внаслідок чого сотні населених пунктів залишилися без світла. Окрім цього на 7 серпня по Україні оголошували штормове попередження. Зокрема, у другій половині 7 серпня Київ накрив дощ з грозою, громом, місцями з градом. Під'їзди у деяких будинках затопило водою.

Водночас синоптики попри дощі прогнозують нове підвищення температури, правда вже не до +40 градусів.

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