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Чи повернеться спека в Україну після дощів: прогноз синоптиків

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Україна, Понеділок 07 серпня 2023 12:29
Чи повернеться спека в Україну після дощів: прогноз синоптиків Фото: спека може повернутися в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На вихідних температура в Україні подекуди піднялася до 38 градусів. Після дощів на початку тижня температура може знову підвищитися, але не до рекордних позначок.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"На цьому тижні температура дещо знизиться до більш комфортних значень, відступить спекотна погода, яка була на вихідних", - сказала вона та додала, що спека була обумовлена надходженням теплих повітряних мас з півдня та південного сходу.

Зараз повітряні потоки змінюються і переважатиме західний, північно-західний вітер. "З північних широт будуть надходити більш прохолодні повітряні маси", - повідомила Птуха.

За даними Укргідрометцентру, на цьому тижні у більшості областей прогнозується 12-17 градусів вночі та 21-26 градусів вдень. На заході буде прохолодніше, а на південному сході тепліше - 27-32 градусів вдень.

Рекордна спека та зміна погоди

"Чогось аномального в таких коливаннях немає. Це типова погода літня, яка змінюється, чергується. Було поле підвищеного тиску, антициклон, не будо опадів, і це співпало з тим, що надійшла тепла повітряна маса. Тому у нас були такі високі значення температури", - сказала синоптик.

За її словами, тепер змінилися повітряні потоки. З вчорашнього дня дощі та зниження температури поступово охоплюють територію України із заходу вже до Києва, а атмосферний фронт приніс опади, грозові дощі.

Укргідрометцентр поки що не прогнозує повернення надвисоких температур, які спостерігалися на цих вихідних (до 38 градусів). "Але погодні умови будуть чергуватися. Десь 13 серпня можуть бути вищі значення температури", - сказала вона та додала, що це можуть бути показники вище 30 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, вихідні в Україні були спекотними, а температура в Києві піднялася вище 35 градусів. Ніч на неділю, 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою за всю історію спостережень. Температура не опустилася нижче 21,2 градусів тепла, що вище, ніж у цей день у 2010 році на 0,2 градусів.

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