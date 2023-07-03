Дощі з грозами та спека. Синоптики дали прогноз погоди на завтра

У вівторок, 4 липня, в Україні буде спекотно, але місцями очікуються і дощі з грозами. Зокрема, короткочасні опади з грозами будуть у західних та в північно-східних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Північ
На півночі буде майже без опадів. Але сонце може ховатися час від часу. Наприклад, у Чернігові і області буде похмуро. Днем +28...+30 градусів. У Сумській області буде дощ, хоча опади ніяк не вплинуть на температуру повітря. Тут також днем буде до +30 градусів.
Південь
На півдні опадів очікувати не варто зовсім. Спекотніше всього тут буде у Херсонській та Миколаївській областях - днем до +32. В Одеській області та Криму - +29...+31 і також без опадів.
Схід
На сході дощі оминуть Луганську та Донецьку область, а ось у Харківській очікуються грози та дощ. Водночас тут температура повітря днем буде триматись в районі +29...+30 градусів.
Захід
Захід весь завтра заллє дощами. Вони накриють і Львівську, і Закарпатську, і Чернівецьку, і Івано-Франківську області. Днем тут температура повітря підніметься не вище +26...+27 градусів.
Київ
Погода в Києві не буде дощовою. Але хмари очікувати все ж варто. При цьому вдень температура повітря буде триматись +28..+30 градусів.
Як повідомлялось, раніше синоптики розповіли, що у липні 2023 в Україні буде тепліше за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура прогнозується у межах від 20 до 25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів.
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