Дожди с грозами и жара. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Север

На севере без осадков. Но солнце может прятаться время от времени. К примеру, в Чернигове и области будет пасмурно. Днем +28...+30 градусов. В Сумской области дождь, хотя осадки никак не повлияют на температуру воздуха. Здесь же днем будет до +30 градусов.

Юг

На юге осадков ждать не стоит совсем. Жарче всего здесь будет в Херсонской и Николаевской областях - днем до +32. В Одесской области и Крыму - +29...+31 и без осадков.

Восток

На востоке дожди пройдут в Луганскую и Донецкую область, а вот в Харьковской ожидаются грозы и дождь. В то же время, здесь температура воздуха днем будет держаться в районе +29...+30 градусов.

Запад

Закат весь завтра зальет дождями. Они накроют и Львовскую, и Закарпатскую, и Черновицкую, и Ивано-Франковскую области. Днем здесь температура воздуха поднимется не выше +26…+27 градусов.

Киев

Погода в Киеве не будет дождливым. Но облака ожидать все-таки стоит. Днем температура воздуха будет держаться +28..+30 градусов.