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Дожди с грозами и жара. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на завтра (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 4 июля, в Украине будет жарко, но местами ожидаются дожди с грозами. В частности, кратковременные осадки с грозами будут в западных и северо-восточных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Север

На севере без осадков. Но солнце может прятаться время от времени. К примеру, в Чернигове и области будет пасмурно. Днем +28...+30 градусов. В Сумской области дождь, хотя осадки никак не повлияют на температуру воздуха. Здесь же днем будет до +30 градусов.

Юг

На юге осадков ждать не стоит совсем. Жарче всего здесь будет в Херсонской и Николаевской областях - днем до +32. В Одесской области и Крыму - +29...+31 и без осадков.

Восток

На востоке дожди пройдут в Луганскую и Донецкую область, а вот в Харьковской ожидаются грозы и дождь. В то же время, здесь температура воздуха днем будет держаться в районе +29...+30 градусов.

Запад

Закат весь завтра зальет дождями. Они накроют и Львовскую, и Закарпатскую, и Черновицкую, и Ивано-Франковскую области. Днем здесь температура воздуха поднимется не выше +26…+27 градусов.

Киев

Погода в Киеве не будет дождливым. Но облака ожидать все-таки стоит. Днем температура воздуха будет держаться +28..+30 градусов.

Как сообщалось, ранее синоптики рассказали, что в июле 2023 года в Украине будет теплее нормы на 1-2 градусов. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах от 20 до 25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов.

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