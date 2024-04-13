Дощі з грозами та "спека". Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні сьогодні, 13 квітня, буде продовженням весняного "марафону", що вже почався. Сонце прогріє до +25 градусів, але місцями можливі грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
В суботу в Україні буде тепло, протягом дня +17....+22 градуси, на півдні та сході +22...+25 градусів.
"На заході та півночі в суботу задуватиме рвучкий вітер, врахуйте це. Дощі, часом із грозами, очікуються 13 квітня на заході, півночі, у Вінницькій та Черкаській областях. На решті території буде сухо", - зазначила синоптик.
У Києві в суботу місцями очікується невеликий дощ. Температура повітря становитиме сьогодні близько +18 градусів.
Погода у неділю в Україні буде аналогічною суботі - буде тепло, протягом дня +17...+22 градуси, на півдні та сході - +22...+25 градусів.
14 квітня більшу частину доби буде без опадів, а з другої половини дня і ввечері з'явиться дощ у західних та північних областях, зокрема, і у Києві. Водночас 14 квітня в столиці потепліє до +20...+22 градусів.
У Києві 12 квітня були зафіксовані ще два температурні рекорди. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає нормі 5 червня.
При цьому від початку квітня кліматологи зафіксували вже 13 температурних рекордів. Зокрема, 9 квітня в Києві були зафіксовані ще два температурні рекорди. Тоді температура повітря відповідала нормі 7 червня.
Раніше синоптики попередили, що на початку другої декади квітня очікуються кілька днів похолодання та дощі.
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