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Дожди с грозами и "жара". Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 13 апреля, будет продолжением уже начавшегося весеннего "марафона". Сонце прогреет до +25 градусов, но местами вероятны грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

В субботу в Украине будет тепло, в течение дня +17...+22 градуса, на юге и востоке +22...+25 градусов.

"На западе и севере в субботу будет задувать порывистый ветер, учтите это. Дожди, временами с грозами, ожидаются 13 апреля на западе, севере, в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории будет сухо", - отметила синоптик.

В Киеве субботу местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха будет составлять около +18 градусов.

Погода 14 апреля в Украине

Погода в воскресенье в Украине будет аналогичной субботе - будет тепло, в течение дня +17...+22 градуса, на юге и востоке - +22...+25 градусов.

14 апреля большую часть суток будет без осадков, а со второй половины дня и вечером появится дождь в западных и северных областях, в частности, и в Киеве. В то же время, 14 апреля в столице потеплеет до +20...+22 градусов.

Рекорды погоды в Киеве

В Киеве 12 апреля было зафиксировано еще два температурных рекорда. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует норме 5 июня.

При этом с начала апреля климатологи зафиксировали уже 13 температурных рекордов. В частности, 9 апреля в Киеве было зафиксировано еще два температурных рекорда. Тогда температура воздуха соответствовала норме 7 июня.

Ранее синоптики предупредили, что в начале второй декады апреля ожидаются несколько дней похолодания и дожди.

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