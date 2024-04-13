Дожди с грозами и "жара". Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

В субботу в Украине будет тепло, в течение дня +17...+22 градуса, на юге и востоке +22...+25 градусов.

"На западе и севере в субботу будет задувать порывистый ветер, учтите это. Дожди, временами с грозами, ожидаются 13 апреля на западе, севере, в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории будет сухо", - отметила синоптик.

В Киеве субботу местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха будет составлять около +18 градусов.

Погода 14 апреля в Украине

Погода в воскресенье в Украине будет аналогичной субботе - будет тепло, в течение дня +17...+22 градуса, на юге и востоке - +22...+25 градусов.

14 апреля большую часть суток будет без осадков, а со второй половины дня и вечером появится дождь в западных и северных областях, в частности, и в Киеве. В то же время, 14 апреля в столице потеплеет до +20...+22 градусов.