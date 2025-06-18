Дощі з грозами та штормовий вітер: синоптик назвала дату похолодання

Погода в Україні

"Практично повсюди в Україні північно-західний вітер як не рвучкий, то штормовий, тобто із поривами до 15-20 метрів за секунду. Обережно!" - попередила вона.

У середу, 19 червня, в більшості регіонів утримається літня температура: вдень повітря прогріється до +22+27°C, на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +26+31°C.

Дощі з грозами прогнозуються на заході, місцями на півночі та сході. У центрі та на півдні - без опадів.

За прогнозом Діденко, 20-21 червня слід очікувати зниження температури, але вже з неділі знову буде тепліше.

Погода у Києві

У столиці 19 червня обійдеться без істотних опадів. Лише ввечері можливий короткочасний локальний дощ. Вітер рвучкий, до 12-14 м/с. Температура повітря вдень становитиме близько +24°C.