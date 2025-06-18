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Дожди с грозами и штормовой ветер: синоптик назвала дату похолодания

Иллюстративное фото: в Украине прогнозируют дожди с грозами и штормовой ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

19 июня по всей территории Украины ожидается теплая и ветреная погода, в некоторых регионах - дожди с грозами. А уже с 20 июня синоптики прогнозируют похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

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"Практически повсеместно в Украине северо-западный ветер как не порывистый, то штормовой, то есть с порывами до 15-20 метров в секунду. Осторожно!" - предупредила она.

В среду, 19 июня, в большинстве регионов сохранится летняя температура: днем воздух прогреется до +22+27°C, на юге столбики термометров поднимутся до +26+31°C.

Дожди с грозами прогнозируются на западе, местами на севере и востоке. В центре и на юге - без осадков.

По прогнозу Диденко, 20-21 июня следует ожидать снижения температуры, но уже с воскресенья снова будет теплее.

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В столице 19 июня обойдется без существенных осадков. Лишь вечером возможен кратковременный локальный дождь. Ветер порывистый, до 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит около +24°C.

 

Напомним, синоптик Вера Балабух в интервью для РБК-Украина рассказала, каким будет нынешнее лето в Украине.

По ее словам, в июле прошлого года температура воздуха в Украине достигла рекордных +36 °C. Этим же летом, по прогнозам синоптиков, столбики термометров могут подняться еще выше. А еще климатолог рассказала, как война в Украине ускоряет изменение климата.

Также сообщалось, почему мир стремительно теряет лед, какой процент ледников на планете уже не спасти и в каких регионах мира они особенно уязвимы.

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