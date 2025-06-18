Дожди с грозами и штормовой ветер: синоптик назвала дату похолодания

Погода в Украине

"Практически повсеместно в Украине северо-западный ветер как не порывистый, то штормовой, то есть с порывами до 15-20 метров в секунду. Осторожно!" - предупредила она.

В среду, 19 июня, в большинстве регионов сохранится летняя температура: днем воздух прогреется до +22+27°C, на юге столбики термометров поднимутся до +26+31°C.

Дожди с грозами прогнозируются на западе, местами на севере и востоке. В центре и на юге - без осадков.

По прогнозу Диденко, 20-21 июня следует ожидать снижения температуры, но уже с воскресенья снова будет теплее.

Погода в Киеве

В столице 19 июня обойдется без существенных осадков. Лишь вечером возможен кратковременный локальный дождь. Ветер порывистый, до 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит около +24°C.