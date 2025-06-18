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Дощі з грозами та штормовий вітер: синоптик назвала дату похолодання

Середа 18 червня 2025 16:00
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Дощі з грозами та штормовий вітер: синоптик назвала дату похолодання Ілюстративне фото: в Україні прогнозують дощі з грозами та штормовий вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

19 червня по всій території України очікується тепла та вітряна погода, у деяких регіонах - дощі з грозами. А вже з 20 червня синоптики прогнозують похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

"Практично повсюди в Україні північно-західний вітер як не рвучкий, то штормовий, тобто із поривами до 15-20 метрів за секунду. Обережно!" - попередила вона.

У середу, 19 червня, в більшості регіонів утримається літня температура: вдень повітря прогріється до +22+27°C, на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +26+31°C.

Дощі з грозами прогнозуються на заході, місцями на півночі та сході. У центрі та на півдні - без опадів.

За прогнозом Діденко, 20-21 червня слід очікувати зниження температури, але вже з неділі знову буде тепліше.

Погода у Києві

У столиці 19 червня обійдеться без істотних опадів. Лише ввечері можливий короткочасний локальний дощ. Вітер рвучкий, до 12-14 м/с. Температура повітря вдень становитиме близько +24°C.

Нагадаємо, синоптик Віра Балабух інтерв'ю для РБК-Україна розповіла, яким буде цьогорічне літо в Україні.

За її словами, у липні минулого року температура повітря в Україні сягнула рекордних +36 °C. Цього ж літа, за прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів можуть піднятися ще вище. А ще кліматолог розповіла, як війна в Україні пришвидшує зміну клімату.

Також повідомлялось, чому світ стрімко втрачає лід, який відсоток льодовиків на планеті вже не врятувати та в яких регіонах світу вони є особливо вразливими.

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