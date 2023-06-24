Дощі з грозами та шквали: де сьогодні чекати негоди

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні помірні дощі очікується у західних, північних, центральних та східних областях. Місцями можливі грози та шквали до 15-20 м/с

На півдні України сьогодні без опадів. Вітер переважно західний та північно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від +27 до +32 градусів, а на заході +19 +24 градуси. Вночі температура опуститься до +15 +20 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні, за прогнозами синоптиків, вдень короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, але можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +28 +30 градусів, а вночі +17 +19 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні, 24 та 25 червня.

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