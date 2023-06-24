Дожди с грозами и шквалы: где сегодня ждать непогоду

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня умеренные дожди ожидаются в западных, северных, центральных и восточных областях. Местами возможны грозы и шквалы до 15-20 м/с.

На юге Украины без осадков. Ветер преимущественно западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут от +27 до +32 градусов, а на западе +19 +24 градуса. Ночью температура опустится до +15 +20 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня, по прогнозам синоптиков, днем кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, но возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +28 +30 градусов, а ночью +17 +19 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные, 24 и 25 июня.

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