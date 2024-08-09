Дощі з грозами та помірна спека: прогноз погоди на завтра

Дощі пройдуть у Волині, на Рівненщині, північних та частково центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині. Місцями можливі грози. На решті території країни істотних опадів не прогнозується.

Температура повітря в більшості областей України коливатиметься від +24 до +29 градусів, а на півдні країни підніметься до +28 +32 градусів.

Погода у Києві

У Києві вихідними слід очікувати часом локальні дощі та можливі грози, проте сонця буде достатньо. Температура повітря в столиці становитиме близько +26 градусів.

Спека в Україні

З 15 серпня спека посилиться, починаючи із західних областей та південного заходу України, і поступово охопить більшу частину країни.

До Дня Незалежності України погода стабілізується: очікується комфортно тепла та сонячна погода.