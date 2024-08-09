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Дожди с грозами и умеренная жара: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 10 августа, в Украине ожидается преимущественно дождливая погода.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Дожди пройдут на Волыни, в Ровенской области, северных и частично центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях. Местами возможны грозы. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться от +24 до +29 градусов, а на юге страны поднимется до +28 +32 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве на выходных следует ожидать временами локальные дожди и возможные грозы, однако солнца будет достаточно. Температура воздуха в столице составит около +26 градусов.

Жара в Украине

С 15 августа жара усилится, начиная с западных областей и юго-запада Украины, и постепенно охватит большую часть страны.

Ко Дню Независимости Украины погода стабилизируется: ожидается комфортно теплая и солнечная погода.

В конце июля синоптики зафиксировали рекордные показатели среднесуточной температуры в истории. В этот день глобальная температура на Земле достигла более 17 градусов.

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Погода в Украине