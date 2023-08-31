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Дощі з грозами та навіть шквали. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 31 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні в Україні без дощів не обійдеться, місцями до них приєднаються грози та шквали. Щоправда, спека про себе ще нагадає, місцями очікується до +35°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вдень на Правобережжі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів", - розповіли синоптики.

Зокрема, за даними синоптика Наталки Діденко, до заходу України "підпливла улоговина циклону з атмосферними фронтами".

"Така синоптична ситуація зумовить локальні грозові дощі в багатьох областях. Хіба на сході та південному сході - без істотних опадів", - зазначила вона.

При цьому, за даними "Укргідрометцентра" спекотно, до +35°, буде на південному сході. Крім того, у східних та північно-східних областях вдень очікується +26-31°, у західних областях +20-25°, в Карпатах вдень +13-18°.

Погода в Києві

Як розповіла Діденко, в столиці можлива гроза, а стовпчики термометрів покажуть +29°.

Зазначимо, за даними на 30 серпня, у столиці вже третій день поспіль фіксуються рекорди високих температур. Так, у вівторок, 29 серпня, у Києві знову було зафіксовано три температурні рекорди. Кліматична норма перевищена на понад 10 градусів. 

В Києві навіть тимчасово вирішили обмежити рух великовагового транспорту. Обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

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