RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди с грозами и даже шквалы. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 31 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня в Украине без дождей не обойдется, местами к ним присоединяться грозы и шквалы. Правда, жара о себе еще напомнит, местами ожидается до +35°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Днем на Правобережье кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.

В частности, по данным синоптика Наталки Диденко, к западу Украины "подплыла котловина циклона с атмосферными фронтами".

"Такая синоптическая ситуация обусловит локальные грозовые дожди во многих областях. Разве что на востоке и юго-востоке - без существенных осадков", - отметила она.

При этом, по данным "Укргидрометцентра", жарко, до +35°, будет на юго-востоке. Кроме того, в восточных и северо-восточных областях днем ожидается +26-31°, в западных областях +20-25°, в Карпатах днем +13-18°.

Погода в Киеве

Как рассказала Диденко, в столице возможна гроза, а столбики термометров покажут +29°.

Отметим, по данным на 30 августа, в столице уже третий день подряд фиксируются рекорды высоких температур. Так, во вторник, 29 августа, в Киеве снова были зафиксированы три температурных рекорда. Климатическая норма превышена более чем на 10 градусов.

В Киеве даже временно решили ограничить движение тяжеловесного транспорта. Ограничения дорожного движения распространяются на большевесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касаются как въезда в Киев, так и передвижения по городу.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве