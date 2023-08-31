Дожди с грозами и даже шквалы. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

"Днем на Правобережье кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.

В частности, по данным синоптика Наталки Диденко, к западу Украины "подплыла котловина циклона с атмосферными фронтами".

"Такая синоптическая ситуация обусловит локальные грозовые дожди во многих областях. Разве что на востоке и юго-востоке - без существенных осадков", - отметила она.

При этом, по данным "Укргидрометцентра", жарко, до +35°, будет на юго-востоке. Кроме того, в восточных и северо-восточных областях днем ожидается +26-31°, в западных областях +20-25°, в Карпатах днем +13-18°.

Погода в Киеве

Как рассказала Диденко, в столице возможна гроза, а столбики термометров покажут +29°.

Отметим, по данным на 30 августа, в столице уже третий день подряд фиксируются рекорды высоких температур. Так, во вторник, 29 августа, в Киеве снова были зафиксированы три температурных рекорда. Климатическая норма превышена более чем на 10 градусов.

В Киеве даже временно решили ограничить движение тяжеловесного транспорта. Ограничения дорожного движения распространяются на большевесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касаются как въезда в Киев, так и передвижения по городу.