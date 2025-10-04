ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Дощі з грозами та мокрий сніг у Карпатах: чого чекати від погоди сьогодні

Субота 04 жовтня 2025 07:00
UA EN RU
Дощі з грозами та мокрий сніг у Карпатах: чого чекати від погоди сьогодні Фото: синоптики дали прогноз на 4 жовтня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні погода в України буде контрастною - від грозових дощів на півдні до мокрого снігу в Карпатах. У більшості регіонів день буде прохолодним і вологим, а на сході та півдні ще збережеться відносне тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За даними Діденко, розподіл температури в Україні буде наступним:

  • у західних областях в межах +9…+12 градусів;
  • у північних областях +12…+14;
  • у центральних областях +12…+18;
  • у південній частині +15…+19, в Криму до +20;
  • у східних областях +15…+18 градусів.

Синоптик додала, що в суботу дощі пройдуть на Одещині, Миколаївщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області. Ввечері поширяться на центральну частину та на північ України. На решті території - без опадів.

В Укргідрометцентрі уточнили, що сьогодні на півдні - в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях - місцями очікуються значні опади з грозами. У північних регіонах можливі невеликі дощі.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме +5…+10 градусів, вдень +12…+17 градусів. На сході та півдні стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів.

У високогір’ї Карпат - дощі з переходом у мокрий сніг. Там температура вночі буде близькою до 0 градусів, вдень від +1 до +6 градусів.

Погода у Києві

У столиці та області сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Вночі опадів не прогнозують, вдень можливий невеликий дощ.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +5…+10 градусів, вдень +12…+17 градусів, у столиці близько +15 градусів.

Нагадаємо, Україна зустріла жовтень холодом, дощами та сильним вітром. Тим часом в Карпатах намело снігу, зокрема на горі Піп Іван замети місцями сягали пів метра.

Синоптики вже розповіли, яка погода чекає на українців у перші вихідні жовтня та навіть назвали дату, коли потеплішає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
Новини
У Ленінградській області Росії працює ПВО: місто Кіриши атакують невідомі БпЛА
У Ленінградській області Росії працює ПВО: місто Кіриши атакують невідомі БпЛА
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим