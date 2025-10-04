Дощі з грозами та мокрий сніг у Карпатах: чого чекати від погоди сьогодні

Сьогодні погода в України буде контрастною - від грозових дощів на півдні до мокрого снігу в Карпатах. У більшості регіонів день буде прохолодним і вологим, а на сході та півдні ще збережеться відносне тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко .

Погода в Україні

За даними Діденко, розподіл температури в Україні буде наступним:

у західних областях в межах +9…+12 градусів;

у північних областях +12…+14;

у центральних областях +12…+18;

у південній частині +15…+19, в Криму до +20;

у східних областях +15…+18 градусів.

Синоптик додала, що в суботу дощі пройдуть на Одещині, Миколаївщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області. Ввечері поширяться на центральну частину та на північ України. На решті території - без опадів.

В Укргідрометцентрі уточнили, що сьогодні на півдні - в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях - місцями очікуються значні опади з грозами. У північних регіонах можливі невеликі дощі.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме +5…+10 градусів, вдень +12…+17 градусів. На сході та півдні стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів.

У високогір’ї Карпат - дощі з переходом у мокрий сніг. Там температура вночі буде близькою до 0 градусів, вдень від +1 до +6 градусів.

Погода у Києві

У столиці та області сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Вночі опадів не прогнозують, вдень можливий невеликий дощ.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +5…+10 градусів, вдень +12…+17 градусів, у столиці близько +15 градусів.