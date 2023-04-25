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Дощі з грозами та до +20 вдень: прогноз погоди на завтра

Фото: завтра частину України накриють грозові дощі
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні у середу, 26 квітня, буде з дощами, а місцями очікуються грози. Проте вдень буде до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра на більшості території нашої країни буде хмарно з проясненнями. На заході, півночі та півдніі очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.

На решті території України - без опадів. Вітер переважно південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів завтра вдень у середньому покажуть від +15 до +20 градусів, а вночі +4 +9 градусів.

У західних та східних областях вдень +9 +14 градусів, а в Карпатах протягом доби +1 +6.

Погода у Києві

У столиці завтра буде мінлива хмарність. Вітер південний, 7-12 м/с. Вночі у Києві опадів не очікується, але вдень можливі дрібний дощ з грозою.

Температура повітря вдень прогнозується +15 +17 градусів, а вдень опуститься до +7 +9.

Нагадаємо, синоптики попередити про заморозки у західних областях України.

Також Укргідрометцентр розповів, якою буде погода у травні.

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