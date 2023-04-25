Дожди с грозами и до +20 днем: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

Завтра на большинстве территории нашей страны будет облачно с прояснениями. На западе, севере и юге ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

На остальной территории Украины без осадков. Ветер преимущественно южный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров завтра днем в среднем покажут от +15 до +20 градусов, а ночью +4 +9 градусов.

В западных и восточных областях днем +9 +14 градусов, а в Карпатах в течение суток +1 +6.

Погода в Киеве

В столице завтра переменная облачность. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью в Киеве осадков не ожидается, но днем возможен мелкий дождь с грозой.

Температура воздуха днем прогнозируется +15 +17 градусов, а днем опустится до +7 +9.