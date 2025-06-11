Дощі з грозами та +10: де в Україні буде холодно, але всього один день

Погода в Україні на 12 червня

За її словами, 12 червня температура повітря в більшості регіонів коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла, на сході потеплішає до +25 градусів, а на півдні - до +27 градусів.

Вітер місцями досягатиме штормових поривів до 15-20 метрів за секунду, тому синоптик радить бути обережними.

"Короткочасні дощі з грозами пройдуть у північних, східних областях, на Волині, Рівненщині, найближчої ночі походять трохи по півдню та центру. На решті території - без істотних опадів", - розповіла Діденко.

12 червня у Києві можливі локальні короткочасні дощі. До столиці прийде потужний північно-західний вітер зі штормовими поривами - подекуди до 15-20 м/с. Супроводжуватиметься це прохолодною погодою: вдень температура сягатиме лише +17 +19 градусів.

Де очікується короткочасне похолодання

"А вже в п’ятницю буде ще холодніше - всього близько +16 градусів", - додала синоптик.

Втім, Діденко заспокоює, похолодання буде нетривалим. У вихідні в Україну повернеться тепло - повсюди очікується комфортна температура +20 +26 градусів.

Особливу увагу синоптик звертає на 13 червня - саме цього дня в північних областях, зокрема в Києві, а також на Вінниччині, Тернопільщині, Хмельниччині та Полтавщині буде холодно - лише +12 +16 градусів, місцями і зовсім +10 +12 градусів. Але, як зазначає Діденко, це лише на один день.