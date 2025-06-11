Дожди с грозами и +10: где в Украине будет холодно, но всего один день

В Украину прогнозируют резкое похолодание, местами температура снизится до +10 градусов. Но холод задержится лишь на один день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее словам, 12 июня температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться от +17 до +22 градусов тепла, на востоке потеплеет до +25 градусов, а на юге - до +27 градусов.
Ветер местами будет достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду, поэтому синоптик советует быть осторожными.
"Кратковременные дожди с грозами пройдут в северных, восточных областях, на Волыни, в Ровенской области, ближайшей ночью проходят немного по югу и центру. На остальной территории - без существенных осадков", - рассказала Диденко.
12 июня в Киеве возможны локальные кратковременные дожди. В столицу придет мощный северо-западный ветер со штормовыми порывами - местами до 15-20 м/с. Сопровождаться это будет прохладной погодой: днем температура будет достигать лишь +17 +19 градусов.
"А уже в пятницу будет еще холоднее - всего около +16 градусов", - добавила синоптик.
Впрочем, Диденко успокаивает, похолодание будет непродолжительным. В выходные в Украину вернется тепло - повсеместно ожидается комфортная температура +20 +26 градусов.
Особое внимание синоптик обращает на 13 июня - именно в этот день в северных областях, в частности в Киеве, а также в Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой и Полтавской областях будет холодно - всего +12 +16 градусов, местами и вовсе +10...+12 градусов. Но, как отмечает Диденко, это только на один день.
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Также сообщалось, что Украину накроет резкое похолодание, а температура опустится до +8 ночью.
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