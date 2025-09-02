Дощі з грозами, спека та тумани: чого чекати від погоди сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. На сході, південному сході та в більшості центральних областей можливі короткочасні дощі та грози. На решті території обійдеться без опадів. У західних регіонах вночі та зранку місцями туман. Вітер буде північно-східний, 3-8 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме 13-18 градусів, на узбережжі морів до 20 градусів. Вдень повітря прогріється до 24-29 градусів, а на півдні та сході країни місцями підніметься до +32 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 метрів на секунду.

Температура по області вночі 13-18 градусів, вдень 24-29 градусів. У Києві вночі 16-18 градусів, вдень 24-26 градусів.

Погода по регіонах