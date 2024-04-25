Дощі з грозами і не лише. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Прогноз у травні 2024 в Україні

За прогнозами синоптиків, травень буде дуже теплим і переважатимуть вищі температури, ніж зазвичай. Але температура у травні може бути не настільки аномально високою, як у квітні.

Причому, як уточнив народний синоптик Володимир Деркач, перша декада травня розпочнеться з помірного весняного тепла. Можлива волога погода, але без сильних та затяжних дощів.

Температура повітря трохи збільшиться, є можливість короткочасних дощів. А ось наприкінці травня на українців може чекати неприємний сюрприз у вигляді похолодання та заморозків.

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