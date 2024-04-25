Дожди с грозами и не только. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Прогноз в мае 2024 в Украине

По прогнозам синоптиков, май будет очень теплым и будет преобладать более высокие температуры, чем обычно. Но температура в мае может быть не столь аномально высокой, как в апреле.

Причем, как уточнил народный синоптик Владимир Деркач, первая декада мая начнется с умеренного весеннего тепла. Возможна влажная погода, но без сильных и затяжных дождей.

Температура воздуха немного повысится, есть возможность кратковременных дождей. А вот в конце мая украинцев может ожидать неприятный сюрприз в виде похолодания и заморозков.

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