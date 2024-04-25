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Дожди с грозами и не только. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 25 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 25 апреля, будет разноплановой. В частности, ожидаются туманы, дожди, причем местами даже с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Облачно с прояснениями. Днем в западных, Житомирской, Винницкой областях умеренные, в Киевской области небольшие дожди, днем местами грозы; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

В Украине, кроме востока утром местами туман.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях днем 9-14 °; на востоке и юго-востоке страны днем 22-27°; на остальной территории днем 17-22°.

Прогноз погоды в Украине на 25 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Прогноз в мае 2024 в Украине

По прогнозам синоптиков, май будет очень теплым и будет преобладать более высокие температуры, чем обычно. Но температура в мае может быть не столь аномально высокой, как в апреле.

Причем, как уточнил народный синоптик Владимир Деркач, первая декада мая начнется с умеренного весеннего тепла. Возможна влажная погода, но без сильных и затяжных дождей.

Температура воздуха немного повысится, есть возможность кратковременных дождей. А вот в конце мая украинцев может ожидать неприятный сюрприз в виде похолодания и заморозков.

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