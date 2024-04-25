Дощі з грозами і не лише. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні сьогодні, 25 квітня, буде різноплановою. Зокрема, очікуються тумани, дощі, причому подекуди навіть з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вдень 9-14°; на сході та південному сході країни вдень 22-27°; на решті території вдень 17-22°.

"Хмарно з проясненнями. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях помірні, у Київській області невеликі дощі, вдень подекуди грози; на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Прогноз у травні 2024 в Україні

За прогнозами синоптиків, травень буде дуже теплим і переважатимуть вищі температури, ніж зазвичай. Але температура у травні може бути не настільки аномально високою, як у квітні.

Причому, як уточнив народний синоптик Володимир Деркач, перша декада травня розпочнеться з помірного весняного тепла. Можлива волога погода, але без сильних та затяжних дощів.

Температура повітря трохи збільшиться, є можливість короткочасних дощів. А ось наприкінці травня на українців може чекати неприємний сюрприз у вигляді похолодання та заморозків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.