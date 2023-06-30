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Дощі з грозами, але прогріє до +31: синоптики дали прогноз погоди на завтра

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П'ятниця 30 червня 2023 13:46
Дощі з грозами, але прогріє до +31: синоптики дали прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Погода в Україні у перший день липня буде спекотною. Проте у деяких областях очікуються дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні мінлива хмарність.

Вночі на півночі Лівобережжя подекуди прогнозують невеликий дощ, вдень у західних та східних регіонах місцями помірні короткочасні дощі з грозами. На решті території без опадів.

Температура вночі очікується на рівні 12-17°, на узбережжі морів до 20°. Вдень 23-28°, у південній частині до 31°. В Карпатах вночі 6-11°, вдень 16-21°.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Дощі з грозами, але прогріє до +31: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У столиці та області мінлива хмарність, опади не очікуються.

Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°. По області вночі 12-17°, вдень 23-28°.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Дощі з грозами, але прогріє до +31: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Погода погіршиться

Мешканців Києва та області попередили про погіршення погодних умов у п'ятницю, 30 червня. У другій половині доби очікується гроза.

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