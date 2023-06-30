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Дожди с грозами, но прогреет до +31: синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Пятница 30 июня 2023 13:46
Дожди с грозами, но прогреет до +31: синоптики дали прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

Погода в Украине в первый день июля будет жаркой. Однако в некоторых областях ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине переменная облачность.

Ночью на севере Левобережья местами прогнозируют небольшой дождь, днем в западных и восточных регионах местами умеренные кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без осадков.

Температура ночью ожидается на уровне 12-17°, на побережье морей до 20°. Днем 23-28°, в южной части до 31°. В Карпатах ночью 6-11°, днем 16-21°.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Дожди с грозами, но прогреет до +31: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, осадки не ожидаются.

Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°. По области ночью 12-17°, днем 23-28°.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Дожди с грозами, но прогреет до +31: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Погода ухудшится

Жителей Киева и области предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу, 30 июня. Во второй половине дня ожидается гроза.

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