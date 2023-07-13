Дощі з грозами, а місцями град: синоптики розповіли, де чекати негоди завтра

Завтра в Україні хмарно з проясненнями.

Очікуються короткочасні дощі з грозами, вночі у північно-західних областях, вдень у північних, Полтавській та Харківській областях значні дощі, на Лівобережжі в окремих районах град.

Температура вночі очікується на рівні 14-19°, на узбережжі морів до 22°. Вдень 20-25°, на Закарпатті та у південній частині 26-31°.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Погода в Києві

В столиці та області хмарно з проясненнями.

Вночі очікується помірний, вдень значний дощ, гроза.

Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 21-23°, по області вночі 14-19°, вдень 20-25°.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температурні рекорди

7 липня Київ накрила рекордна злива. За один день у столиці випала майже місячна норма опадів.

При цьому за прогнозами синоптиків, незабаром до України дістанеться спека із Сахари та можливі нові температурні рекорди.

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