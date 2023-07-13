UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі з грозами, а місцями град: синоптики розповіли, де чекати негоди завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Погода в Україні 14 липня знову очікується. При цьому температуру повітря прогнозують до +31 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні хмарно з проясненнями.

Очікуються короткочасні дощі з грозами, вночі у північно-західних областях, вдень у північних, Полтавській та Харківській областях значні дощі, на Лівобережжі в окремих районах град.

Температура вночі очікується на рівні 14-19°, на узбережжі морів до 22°. Вдень 20-25°, на Закарпатті та у південній частині 26-31°.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Погода в Києві

В столиці та області хмарно з проясненнями.

Вночі очікується помірний, вдень значний дощ, гроза.

Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 21-23°, по області вночі 14-19°, вдень 20-25°.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температурні рекорди

7 липня Київ накрила рекордна злива. За один день у столиці випала майже місячна норма опадів.

При цьому за прогнозами синоптиків, незабаром до України дістанеться спека із Сахари та можливі нові температурні рекорди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр