Дожди с грозами, а местами град: синоптики рассказали, где ждать непогоды завтра

Погода в Украине 14 июля снова ожидается дождливая. При этом температуру воздуха прогнозируют до +31 градуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра в Украине облачно с прояснениями.
Ожидаются кратковременные дожди, ночью в северо-западных областях, днем в северных, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, на Левобережье в отдельных районах град.
Температура ночью ожидается на уровне 14-19°, на побережье морей до 22°. Днем 20-25°, на Закарпатье и в южной части 26-31°.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем по Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.
В столице и области облачно с прояснениями.
Ночью ожидается умеренный, днем значительный дождь, гроза.
Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 21-23°, по области ночью 14-19°, днем 20-25°.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
7 июля Киев накрыл рекордный ливень. В один день в столице выпала почти месячная норма осадков.
При этом, по прогнозам синоптиков, вскоре в Украину придет жара из Сахары и возможны новые температурные рекорды.
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