Дожди с грозами, а местами град: синоптики рассказали, где ждать непогоды завтра

Завтра в Украине облачно с прояснениями.

Ожидаются кратковременные дожди, ночью в северо-западных областях, днем в северных, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, на Левобережье в отдельных районах град.

Температура ночью ожидается на уровне 14-19°, на побережье морей до 22°. Днем 20-25°, на Закарпатье и в южной части 26-31°.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем по Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области облачно с прояснениями.

Ночью ожидается умеренный, днем значительный дождь, гроза.

Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 21-23°, по области ночью 14-19°, днем 20-25°.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температурные рекорды

7 июля Киев накрыл рекордный ливень. В один день в столице выпала почти месячная норма осадков.

При этом, по прогнозам синоптиков, вскоре в Украину придет жара из Сахары и возможны новые температурные рекорды.

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