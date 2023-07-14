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Дощі з градом та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, П'ятниця 14 липня 2023 07:00
Дощі з градом та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: всю Україну сьогодні накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 14 липня, буде вологою. Очікують дощі, місцями з грозами та градом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні хмарно з проясненнями. Всі області накриють короткочасні дощі з грозами. На півночі, а також у Полтавській та Харківській областях можливі зливи.

Синоптики попереджають, що на лівобережній Україні сьогодні очікується град.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, але можливі шквальні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у середньому +20 +25 градусів, а на Закарпатті та півдні +26 +31. Вночі стовпчики термометрів покажуть +14 +19 градусів.

Дощі з градом та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У столиці та Київській області сьогодні прогнозуються зливи та гроза. Синоптики встановили перший (жовтий) рівень небезпеки та попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +21 +23 градусів, а вночі +17 +19 градусів.

Дощі з градом та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, вчора синоптики попереджали жителів Києва про грози та шквальні вітри.

Також, за прогнозами синоптиків, незабаром до України прийде спека з Сахари та принесе нові температурні рекорди.

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