ua ru
Чт, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київ завтра накриє гроза зі шквальним вітром

Новость на русском →
Київ, Четвер 13 липня 2023 15:18
Київ завтра накриє гроза зі шквальним вітром Фото: Київ завтра накриє гроза (Віталий Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Києві завтра, 14 липня, різко погіршиться. Столицю накриє гроза та шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

Синоптики попереджають, що завтра вдень у Києві очікується злива та гроза, а також вітер з поривами до 15-20 м/с.

Жителям столиці радять під час сильного вітру триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев. Також киян закликають не паркувати біля них авто.

У разі підтоплень доріг та тротуарів у Києві потрібно звертатися до диспетчерської "Київавтодору" за номером: 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, варто звернутися до "Київзеленбуду": 0442724018. Також при падінні дерев можна викликати рятувальників за номером 101 або за телефоном 0444303713. При травмуванні людей телефонуйте 103.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, завтра по всій Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, у деяких областях на півночі та сході можливі зливи. Синоптики попереджають, що на лівобережній частині України може бути град.

При цьому спека трішки спаде. Стовпчики термометрів вдень покажуть +20 +25 градусів, а на Закарпатті та на півдні +26 +31.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Києві Погода Негода в Україні КМДА Гідрометцентр
NEWS
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
DAILY
Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі
Мілан Лєліч, Юлія Акимова Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі