Дощі вдень та ввечері, але не всюди. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Сьогодні, 11 липня, в Україні очікується свіжа погода. Дощі очікуються в деяких регіонах вдень та ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Дощі 11 липня передбачаються у західній частині України, у Житомирській, Вінницькій, у східних областях плюс на у Дніпропетровській, Полтавській, ввечері можливі опади в Одеській та Запорізькій областях", - розповіла вона.

Синоптик додала, що в інших, не вказаних у списку областях, без опадів. При цьому, на термометрах буде свіжіше - протягом дня +20....+26 градусів, у південній частині та на Закарпатті - +24...+29 градусів.

Детальний прогноз

Північ

За даними Укргідрометцентра, в Сумській та Чернігівській областях дощів не очікується. При чому температура повітря буде триматись вдень на рівні +20..+23 градусів.

Південь

На півдні опадів також очікувати не варто. Тут цілий день буде триматись "нормальна" температура, яка цьому регіону в липні непритаманна. Днем вона підніметься максимально до +28 градусів.

Схід

На сході пройдуть дощі, місцями з грозами. Правда, тут буде трішки холодніше, ніж на півдні та на півночі. Вдень температура повітря підніметься максимально до +22 градусів.

Захід

На заході також без дощів не обійдеться. Опади з грозами будуть у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській областях. Середня температура вдень тут буде триматись на рівні +23...+25 градусів.

Київ

У Києві вдень без опадів і не спекотно. Максимально температура повітря вдень підніметься до +21...23 градусів.

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