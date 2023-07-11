Дождь днем и вечером, но не везде. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 11 июля, на Украине ожидается свежая погода. Дожди ожидаются в некоторых регионах днем и вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Дожди предполагаются в западной части Украины, в Житомирской, Винницкой, в восточных областях плюс на Днепропетровской, Полтавской, вечером возможны осадки в Одесской и Запорожской областях", - рассказала она.

Синоптик добавила, что в других областях, не указанных в списке, без осадков. При этом на термометрах будет свежее - в течение дня +20...+26 градусов, в южной части и на Закарпатье - +24...+29 градусов.

Подробный прогноз

Север

По данным Укргидрометцентра, в Сумской и Черниговской областях дождей не ожидается. При чем температура воздуха будет держаться днем на уровне +20…23 градусов.

Юг

На юге осадков тоже ожидать не стоит. Здесь целый день будет держаться "нормальная" температура, которая этому региону в июле не присуща. Днем она поднимется до +28 градусов.

Восток

На востоке пройдут дожди, местами с грозами. Правда, здесь будет немного холоднее, чем на юге и на севере. Днем температура воздуха поднимется до +22 градусов.

Запад

На западе также без дождей не обойдется. Осадки с грозами пройдут во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской областях. Средняя температура днем здесь будет держаться на уровне +23…+25 градусов.

Киев

В Киеве днем будет без осадков и не жарко. Максимально температура воздуха днем поднимется до +21..23 градусов.

Погода в Украине в ближайшие дни

Погода в Украине будет дождливой и одновременно жаркой с 11 по 14 июля. Детальнее - в материале РБК-Украина.