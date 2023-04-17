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Дощі у частині регіонів. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

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Україна, Понеділок 17 квітня 2023 07:00
Дощі у частині регіонів. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 17 квітня, в Україні у кількох регіонах очікуються дощі. Температура вдень підніметься до 18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними карти, сильний дощ литиме на заході України, при цьому це не завадить днем температурі повітря піднятися, наприклад, в Ужгороді до +18 градусів. Хоча в тому ж Тернополі чи Чернівцях - максимум до +12.

Невеликий дощ пройде і на півдні. Тут температура повітря вдень буде до +18 - у Криму і до +14 - у Херсоні та Миколаєві. В Одесі буде трохи холодніше - до +12. Опади будуть і у Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

На решті території - без опадів, але похмуро. Тут температура повітря не підніметься вище за +16 градусів.

Дощі у частині регіонів. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Як повідомлялось, вночі на понеділок, 17 квітня, у Сумській області очікувались заморозки. Вдарить мороз до -5 градусів.

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