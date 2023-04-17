Дожди в части регионов. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Сегодня, 17 апреля, в Украине в нескольких регионах ожидаются дожди. Температура днем поднимется до +18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

По данным карты, сильный дождь будет лить на западе Украины, при этом это не помешает днем температуре воздуха подняться, например, в Ужгороде до +18 градусов. Хотя в том же Тернополе или Черновцах - максимум до +12.

Небольшой дождь пройдет и на юге. Здесь температура воздуха днем будет до +18 - в Крыму и до +14 - в Херсоне и в Николаеве. В Одессе будет немного холоднее - до +12. Осадки будут и в Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Винницкой областях.

На остальной территории - без осадков, но пасмурно. Здесь температура воздуха не поднимется выше +16 градусов.