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Дощі, але не всюди. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 15 вересня
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 15 вересня, в Україні не обійдеться без дощів. До того ж вднь температура буде сильно вирізнятися в залежності від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

У південно-західній частині та більшості західних областей короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

У західних, Вінницькій та Одеській областях вночі 13-18°, вдень 18-25°; в Карпатах та на Закарпатті температура 11-16°. На решті території температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, на південному сході країни до 31°.

Вітер в Україні південно-східний та східний, 5-12 м/с, завтра на Лівобережжі та у західних областях, 15-16 вересня на південному сході подекуди пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні

Вересень 2024 в Україні розпочався із досить теплої, місцями навіть спекотної погоди. Синоптики прогнозували температуру до +35 градусів.

Незважаючи на те, що в Україні вже настала осінь, метеорологічне літо ще не скінчилося. Додамо, що лише за вересень 2024 в Україні встановлено кілька погодних рекордів.

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