З дощами та теплом: синоптик розповіла про погоду 11 березня

За її даними, у вівторок в Україні триватиме тепла погода з денною температурою повітря від +14 до +20 градусів. Однак дощі пройдуть на Закарпатті, у Карпатах та подекуди у північних районах Рівненської, Волинської та Житомирської областей.

У більшості областей України - без опадів.

"Трохи розбавлятиме цю квітневу ідилію рвучкий вітер, який часом досягатиме сильних штормових поривів до 15-20 метрів за секунду і трохи знижуватиме температуру комфорту, уважно", - написала Діденко.

Погода у Києві

У Києві завтра очікується максимальна температура повітря до +19 градусів. Водночас опади малоймовірні, а вітер буде рвучкий, південно-західного напрямку.

Діденко зауважила, що похолодання у столиці слід очікувати у суботу, тоді ж можливий і дощ.

"Тому якщо хочете щось планувати, краще на неділю - хоча й похолоднішає, проте дощ у неділю відступить", - зауважила синоптик.

Погода на тиждень

Діденко уточнила, що впродовж 14-15 березня на півночі та заході України температура повітря суттєво знизиться: спочатку до +6+12, далі до +2+7 градусів.

Південна частина, східні області та значна частина центру ще побудуть у теплій погоді, проте й там із 17-го березня також почнеться вирівнювання березневих процесів у бік похолодання.

"Про дощі чи навіть можливий мокрий сніг (більш ймовірний на наступному тижні) поки що не пишу, зарано", - уточнила Діденко.