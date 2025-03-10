С дождями и теплом: синоптик рассказала о погоде 11 марта

По ее данным, во вторник в Украине сохранится теплая погода с дневной температурой воздуха от +14 до +20 градусов. Однако дожди пройдут на Закарпатье, в Карпатах и местами в северных районах Ровенской, Волынской и Житомирской областей.

В большинстве областей Украины - без осадков.

"Немного будет разбавлять эту апрельскую идиллию порывистый ветер, который временами будет достигать сильных штормовых порывов до 15-20 метров в секунду и немного снижать температуру комфорта, внимательно", - написала Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается максимальная температура воздуха до +19 градусов. При этом осадки маловероятны, а ветер будет порывистый, юго-западного направления.

Диденко отметила, что похолодание в столице следует ожидать в субботу, тогда же возможен и дождь.

"Поэтому если хотите что-то планировать, лучше на воскресенье - хотя и похолодает, однако дождь в воскресенье отступит", - отметила синоптик.

Погода на неделю

Диденко уточнила, что в течение 14-15 марта на севере и западе Украины температура воздуха существенно снизится: сначала до +6+12, далее до +2+7 градусов.

Южная часть, восточные области и значительная часть центра еще побудут в теплой погоде, однако и там с 17-го марта также начнется выравнивание мартовских процессов в сторону похолодания.

"О дождях или даже возможном мокром снеге (более вероятный на следующей неделе) пока не пишу, рано", - уточнила Диденко.