Дощ зі снігом та туман: українців попередили про небезпечну погоду сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні вдень помірний мокрий сніг та дощ накриють західні та північні області нашої країни, а на Закарпатті прогнозуються значні опади. На решті території переважно сухо.

Вранці та в темний час доби по всій Україні, крім північно-західної частини, туман. Тому видимість на дорогах знизиться до 200-500 метрів. Також на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, вдень у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря сьогодні вдень очікується в межах +1 +6 градусів, а вночі до -5 градусів. У Криму, на Закарпатті та узбережжі морів вдень до +12, а вночі до +6 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мокрий сніг та дощ. Вранці та вночі очікується туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з поривами до 20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +1 +3 градуси, а вночі у Києві до -3 градусів.