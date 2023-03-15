UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощ зі снігом та сильний вітер: де сьогодні чекати погіршення погоди

Фото: сьогодні на заході України очікується дощ та сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 15 березня, у західних областях України погіршиться погода. Очікуються опади, а в деяких регіонах - шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, на заході України хмарно. Вдень у західних областях очікується дощ з мокрим снігом. На решті території майже без опадів, лише у східних областях вдень місцями невеликий дощ.

Синоптики попереджають, що у північних, центральних та східних областях місцями пориви 15-18 м/с. На півдні можливий туман.

Температура повітря вдень очікується від +9 до +14 градусів, а на заході +4 +9.

Вночі температура буде у межах від +3 до -2 градусів, у західній частині від -2 до -7.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але опадів не очікується. Вітер південний, 7-12 м/с. Проте можливі пориви до 15-18 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень +11 +13 градусів, а вночі 0 +2 градуси.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що до кінця тижня в Україну можуть повернутися нічні морози.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПогодаПогода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр