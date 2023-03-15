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Дощ зі снігом та сильний вітер: де сьогодні чекати погіршення погоди

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Україна , Середа 15 березня 2023 07:00
Дощ зі снігом та сильний вітер: де сьогодні чекати погіршення погоди Фото: сьогодні на заході України очікується дощ та сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 15 березня, у західних областях України погіршиться погода. Очікуються опади, а в деяких регіонах - шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, на заході України хмарно. Вдень у західних областях очікується дощ з мокрим снігом. На решті території майже без опадів, лише у східних областях вдень місцями невеликий дощ.

Синоптики попереджають, що у північних, центральних та східних областях місцями пориви 15-18 м/с. На півдні можливий туман.

Температура повітря вдень очікується від +9 до +14 градусів, а на заході +4 +9.

Вночі температура буде у межах від +3 до -2 градусів, у західній частині від -2 до -7.

Дощ зі снігом та сильний вітер: де сьогодні чекати погіршення погоди

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але опадів не очікується. Вітер південний, 7-12 м/с. Проте можливі пориви до 15-18 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень +11 +13 градусів, а вночі 0 +2 градуси.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що до кінця тижня в Україну можуть повернутися нічні морози.

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