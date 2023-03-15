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Дождь со снегом и сильный ветер: где сегодня ждать ухудшения погоды

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Украина, Среда 15 марта 2023 07:00
Дождь со снегом и сильный ветер: где сегодня ждать ухудшения погоды Фото: сегодня на западе Украины ожидается дождь и снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 15 марта, в западных областях Украины ухудшится погода. Ожидаются осадки, а в некоторых регионах - шквальные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, на западе Украины облачно. Днем в западных областях ожидается дождь с мокрым снегом. На остальной территории без осадков, лишь в восточных областях днем местами небольшой дождь.

Синоптики предупреждают, что в северных, центральных и восточных областях местами порывы 15-18 м/с. На юге возможен туман.

Температура воздуха днем ожидается от +9 до +14 градусов, а на западе +4 +9.

Ночью температура будет от +3 до -2 градусов, в западной части от -2 до -7.

Дождь со снегом и сильный ветер: где сегодня ждать ухудшения погоды

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, 7-12 м/с. Однако возможны порывы до 15-18 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут днем +11 +13 градусов, а ночью 0 +2 градуса.

Напомним, синоптики прогнозируют, что до конца недели в Украину могут вернуться ночные морозы.

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