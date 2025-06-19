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Дощ, вітер та до +15: в Україну йде нове похолодання

Ілюстративне фото: синоптик попередила про дощі та похолодання (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

20 червня в Україну прийде похолодання через холодний атмосферний фронт. Синоптики прогнозують зниження температури до +15 градусів та посилення вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

"Україну минає і минатиме холодний атмосферний фронт, у його тилу пошириться холодніше повітря", - попередила Діденко.

У більшості регіонів температура повітря вдень коливатиметься в межах +15+21°C. Найсвіжіше буде на заході та півночі. Натомість у південних областях збережеться тепліша погода - від +20 до +25°C.

Очікується сильний північно-західний вітер з поривами до 15-20 м/с, подекуди штормового характеру. Така вітряна ситуація пояснюється розташуванням України між антициклоном на заході та циклоном на сході. Їхнє протистояння формує посилення атмосферних явищ, зокрема поривів вітру.

У ніч на 20 червня короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть у південних, західних та північних регіонах. Вдень дощитиме на півночі, зокрема у Волинській, Рівненській областях та на Харківщині. На решті території - переважно сухо.

Погода у Києві

У Києві у четвер очікується дощова погода з можливими грозами. Стовпчики термометрів опустяться до +16…+18°C. Вітер буде північно-західного напрямку, поривчастий, зі штормовими поривами.

У п’ятницю та суботу збережеться прохолодна погода, але вже у неділю в столиці потеплішає.

Нагадаємо, у найближчі п’ять років світ, імовірно, переживе новий температурний рекорд, а позначка +1,5°C буде перевищена щонайменше раз.

Тим часом кліматолог Віра Балабуха в інтерв'ю Україна розповіла, як війна в Україні пришвидшує зміну клімату.

За її словами, зміни клімату відбуваються через збільшення викидів парникових газів в атмосферу. Війна тільки посилює цей процес, бо через бойові дії збільшилась кількість пожеж, а ще - споживання бензину, оскільки люди масово мігрують. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Погода в Україні