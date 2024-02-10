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Дощ та сніг, але не скрізь: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Україна, Субота 10 лютого 2024 07:00
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Дощ та сніг, але не скрізь: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні місцями очікуються опади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 10 лютого буде з дощем та снігом. На дорогах ожеледиця, а на півдні очікується до +16 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень в Україні, крім півдня, очікується дощ, а на Закарпатті та в Карпатах можливий значний дощ. Вночі у Черкаській, Київській та Житомирській областях прогнозується сніг з дощем.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах, місцями налипання мокрого снігу. Вітер південних напрямків, 7-12 м/с.

Температура повітря в Україні буде:

  • на півночі: вдень -1 +6, вночі від -6 до +1 градусів;
  • на сході: вдень -1 +5, а вночі від +4 до -4 градусів;
  • на заході: вдень +9 +14 градусів, вночі +5 +8 градусів;
  • на півдні: вдень +10 +16, а вночі +4 +8 градусів;
  • у центрі: вдень +8 +13, а вночі від 0 до -2 градусів.

Дощ та сніг, але не скрізь: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, прогнозується мокрий сніг з переходом в дощ. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від +1 +3 градусів, а вночі від 0 до -2.

Дощ та сніг, але не скрізь: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в лютому.

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