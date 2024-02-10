Дождь и снег, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня местами ожидаются осадки (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине 10 февраля будет с дождем и снегом. На дорогах гололедица, а на юге ожидается до +16 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По прогнозам синоптиков, сегодня днем в Украине, кроме юга, ожидается дождь, а на Закарпатье и в Карпатах возможен сильный дождь. Ночью в Черкасской, Киевской и Житомирской областях ожидается снег с дождем. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, местами налипание мокрого снега. Ветер южных направлений, 7-12 м/с. Температура воздуха в Украине будет: на севере: днем -1 +6, ночью от -6 до +1 градусов;

на востоке: днем -1 +5, а ночью от +4 до -4 градусов;

на западе: днем +9 +14 градусов, ночью +5 +8 градусов;

на юге: днем +10 +16, а ночью +4 +8 градусов;

в центре: днем +8 +13, а ночью от 0 до -2 градусов. Погода в Киеве В столице облачно с прояснениями, прогнозируется мокрый снег с переходом в дождь. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров днем в Киеве покажут от +1 до +3 градусов, а ночью от 0 до -2.