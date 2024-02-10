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Дождь и снег, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Украина, Суббота 10 февраля 2024 07:00
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Дождь и снег, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня местами ожидаются осадки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 10 февраля будет с дождем и снегом. На дорогах гололедица, а на юге ожидается до +16 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем в Украине, кроме юга, ожидается дождь, а на Закарпатье и в Карпатах возможен сильный дождь. Ночью в Черкасской, Киевской и Житомирской областях ожидается снег с дождем.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, местами налипание мокрого снега. Ветер южных направлений, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Украине будет:

  • на севере: днем -1 +6, ночью от -6 до +1 градусов;
  • на востоке: днем -1 +5, а ночью от +4 до -4 градусов;
  • на западе: днем +9 +14 градусов, ночью +5 +8 градусов;
  • на юге: днем +10 +16, а ночью +4 +8 градусов;
  • в центре: днем +8 +13, а ночью от 0 до -2 градусов.

Дождь и снег, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, прогнозируется мокрый снег с переходом в дождь. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут от +1 до +3 градусов, а ночью от 0 до -2.

Дождь и снег, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.

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