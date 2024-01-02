Дощ та налипання снігу. Де чекати на негоду в Україні сьогодні

"У західних та північних областя дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вдень від 3° тепла до 2° морозу.

На решті території, за даними синоптиків, вдень без істотних опадів. Зокрема, температура вдень 3-8° тепла.

"Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім півдня та сходу, місцями пориви 15-20 м/с", - попереджають в Укргідрометцентрі.

Похолодання в Україні

3, 4, 5 та 6 січня північні області України, східні та частина центру - Полтавська область, Дніпро з районами - виявляться під впливом арктичної повітряної маси.

За даними синоптика Наталки Діденко, в Україні найбільші показники можуть десь досягати в нічні години -10...-15 градусів, при проясненнях ще на 2-3 градуси нижче.

Також вона розповіла, коли похолодання в Україні відступить.