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Дощ та мокрий сніг очікуються у деяких регіонах України: прогноз на завтра

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Україна, П'ятниця 14 квітня 2023 13:33
Дощ та мокрий сніг очікуються у деяких регіонах України: прогноз на завтра Фото: синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 15 квітня, в Україні мокрий сніг та дощ очікується у північно-східних областях. Температура повітря максимально підніметься до +19 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень на Правобережжі помірний дощ; на решті території - без істотних опадів, лише у північно-східних областях вночі невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер

переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря

  • вночі +3...+8°, вдень +8...+13°,
  • на півдні - місцями +14...+19°;
  • в Карпатах вночі та вдень +2...+7°.

Дощ та мокрий сніг очікуються у деяких регіонах України: прогноз на завтра

Як повідомлялось, жителів Києва та низки областей попередили про можливі підтоплення доріг та будинків. Загроза підтоплення ймовірна у період з 13 до 17 квітня.

Нагадаємо, до кінця поточного тижня та на Великдень в Україні очікується дощова погода. Проте вже з понеділка встановиться суха та тепла погода.

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