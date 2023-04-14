Дощ та мокрий сніг очікуються у деяких регіонах України: прогноз на завтра

Завтра, 15 квітня, в Україні мокрий сніг та дощ очікується у північно-східних областях. Температура повітря максимально підніметься до +19 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Хмарно з проясненнями. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень на Правобережжі помірний дощ ; на решті території - без істотних опадів, лише у північно-східних областях вночі невеликий дощ та мокрий сніг .

Як повідомлялось, жителів Києва та низки областей попередили про можливі підтоплення доріг та будинків. Загроза підтоплення ймовірна у період з 13 до 17 квітня.

Нагадаємо, до кінця поточного тижня та на Великдень в Україні очікується дощова погода. Проте вже з понеділка встановиться суха та тепла погода.

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