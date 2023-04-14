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Дождь и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах Украины: прогноз на завтра

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Украина, Пятница 14 апреля 2023 13:33
Дождь и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах Украины: прогноз на завтра Фото: синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 15 апреля, в Украине мокрый снег и дождь ожидается в северо-восточных областях. Температура воздуха максимально поднимется до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем на Правобережье умеренный дождь; на остальной территории - без существенных осадков, лишь в северо-восточных областях ночью небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер

преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

  • ночью +3...+8°, днем +8...+13°,
  • на юге - местами +14...+19°;
  • в Карпатах ночью и днем +2...+7°.

Дождь и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах Украины: прогноз на завтра

Как сообщалось, жителей Киева и ряда областей предупредили о возможных подтоплениях дорог и домов. Угроза подтопления возможна в период с 13 по 17 апреля.

Напомним, до конца текущей недели и на Пасху в Украине ожидается дождливая погода. Однако с понедельника установится сухая и теплая погода.

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