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Дощ та мокрий сніг: якою сьогодні буде погода в Україні

Фото: погода 10 березня буде з мокрим снігом та дощем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 10 березня, частину України підмочить дощ. У північних регіонах нашої країни можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вдень у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та Волині невеликий дощ. На півночі України місцями дощ з мокрим снігом.

Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень очікується в межах від +8 до +13 градусів, на півдні та заході - до +17. У північних областях стовпчики термометрів вдень покажуть +4 +9 градусів.

Вночі температура опуститься до +2 +7 градусів, а на півночі від +2 до -3.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень без опадів, а ночі можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря у столиці вдень +6 +8 градусів, а вночі близько нуля.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць весни.

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