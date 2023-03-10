Дощ та мокрий сніг: якою сьогодні буде погода в Україні

Сьогодні, 10 березня, частину України підмочить дощ. У північних регіонах нашої країни можливий мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні вдень у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та Волині невеликий дощ. На півночі України місцями дощ з мокрим снігом.
Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень очікується в межах від +8 до +13 градусів, на півдні та заході - до +17. У північних областях стовпчики термометрів вдень покажуть +4 +9 градусів.
Вночі температура опуститься до +2 +7 градусів, а на півночі від +2 до -3.
У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень без опадів, а ночі можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря у столиці вдень +6 +8 градусів, а вночі близько нуля.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць весни.
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