Дождь и мокрый снег: какой сегодня будет погода в Украине

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня днем в восточных, юго-восточных областях, на Закарпатье и Волыни небольшой дождь. На севере Украины дождь с мокрым снегом.

Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем ожидается в пределах от +8 до +13 градусов, на юге и западе - до +17. В северных областях столбики термометров днем покажут +4 +9 градусов.

Ночью температура опустится до +2 +7 градусов, а на севере от +2 до -3.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Днем без осадков, а ночью возможен небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в столице днем +6 +8 градусов, а ночью около нуля.